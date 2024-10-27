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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ ПРОШЕЛ «СУХУМ-МАРАФОН»

Новости Воскресенье, 27 октября 2024 18:52
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В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ ПРОШЕЛ «СУХУМ-МАРАФОН»

Сухум. 27 октября 2024. Абхазия-Информ. На официальном открытии «Сухум-Марафона» на набережной Махаджиров с приветствием к участникам марафона обратился вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Он отметил, что марафон является масштабным спортивным событием года и пожелал участникам успехов.

«Сегодня абхазская гостеприимная земля принимает сотни спортсменов из разных стран, в том числе из Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана. Мы очень рады приветствовать наших друзей на этой благодатной земле. Сухумский марафон объединил людей разных профессий, возрастов, но вас всех объединяют любовь к спорту, любовь к активному образу жизни», – сказал Бадра Гунба.

В марафоне приняли участие около 700 бегунов.

Победителем «Сухум-Марафона» на дистанции 42,2 км стал Артем Майоров из города Курска с результатом 2 часа, 25 минут и 11 секунд.

Среди женщин первой стала Ирина Шевченко из Раменского с результатом 2 часа, 46 минут, 44 секунды.

Артем Цибак из Московской области стал победителем «Сухум-Марафона» на дистанции 21,1 км (1.08.21). На втором месте Александр Пирогов из Уфы, на третьем месте – Борис Скрипников из Москвы.

Среди женщин на первом месте Татьяна Никулина из Сыктывкара (1.23.26), на втором – Наталья Раваева из Сухума, на третьем – Ирина Колесникова из Белгорода.

В церемонии награждения победителей и призеров марафона приняли участие вице-президент Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, заместители главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба и Леон Кварчия, президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

В рамках фестиваля «Сухум-Марафона» на набережной Махаджиров прошел концерт с участием абхазских ансамблей и исполнителей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 октября 2024 18:55

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