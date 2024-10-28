ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В рамках повестки дня был рассмотрен проект закона «О кадастре недвижимости».

По мнению инициаторов, законопроект, в случае его принятия, должен стать основным нормативным правовым актом в рассматриваемой сфере, регламентирующим весь функционал создаваемой системы кадастра недвижимости, включая организационные, финансовые и правовые основы ее работы, вопросы определения компетенции государственных органов, порядка проведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровых работ, кадастровой оценки и т. д. Вопросы процедурного и технического характера, такие как порядок ведения кадастра, предоставления сведений из него, требования к оформляемым документам, к описанию объектов недвижимости в них и др. будут регулироваться на уровне подзаконных актов.

Далее депутаты обсудили проект Жилищного кодекса Республики Абхазия, который готовится к принятию во втором чтении. В пояснительной записке говорится, что разработка проекта Жилищного кодекса имеет целью восполнение существующего пробела в Абхазском законодательстве, обеспечение конституционного права граждан на жилище, регулирование жилищных прав и повышение доступности жилья для населения Республики Абхазия.

В проекте определяется роль органов местного самоуправления в формировании и реализации жилищных правоотношений, устанавливается круг правомочий органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Затем был рассмотрен законопроект «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Целью законопроекта является обеспечение свободы экономической деятельности в Республике Абхазия, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования рынков.

После обсуждения комитетом было принято решение вынести все рассмотренные законопроекты на очередное заседание сессии Парламента Республики Абхазия для принятия их во втором чтении.