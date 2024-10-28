ГЕОРГИЙ АДЛЕЙБА НАЗНАЧЕН ПРОКУРОРОМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 28 октября 2024. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Адгуром Агрба подписан приказ об освобождении советника юстиции Георгия Адлейба от должности старшего прокурора Управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры с последующим переводом и назначением на должность прокурора Очамчырского района.

Ранее занимавший эту должность Вадим Сабекия, освобожден от занимаемой должности в связи с поданным заявлением по собственному желанию.

Адгур Агрба представляя коллективу Очамчырской прокуратуры нового прокурора района, пожелал ему успехов в работе. При этом он отметил необходимость усиления координации деятельности прокуратуры с органами внутренних дел, Службы государственной безопасности и администрацией района.

Присутствовавший на встрече глава Администрации Очамчырского района Б Бигвава также поздравил нового прокурора с назначением и заверил последнего, что будет оказывать ему всю необходимую помощь для достижения правопорядка во вверенном ему регионе.