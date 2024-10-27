КОМАНДА «АПСНЫ» – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ-АМПУТАНТОВ

Сухум. 27 октября 2024. Абхазия-Информ. Команда «Апсны» стала победителем Международного турнира по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов «Кубок Победы» памяти погибших защитников Абхазии. Турнир проходил с 21 по 26 октября в Сухуме, в нем принимали участие команды из Кемерово, Барнаула, Крыма и Абхазии.

В финале абхазские футболисты одержали победу над командой из Барнаула со счетом 5:0. Бронзовым призером стала команда из Кемерово.

Лучшими игроками были признаны: Сергей Рыжков (Кемерово, участник СВО), Альви Бузуркаев (Абхазия), Азиз Абдурахманов (Барнаул) и Евгений Порошин (Крым).

Лучшие игроки были награждены призами от Министерства обороны, ФК «Динамо».

Команды были награждены денежными призами от Госкомитета, победитель, также был награжден денежным призом от Федерации футбола Абхазии.