В СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 27 октября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии пройдёт Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба. Мастер-классы и прослушивания третьего тура состоятся в Сухуме, 28 октября с 13:30. Конкурсные прослушивания 29 и 30 октября с 10:00.

31 октября в 17:00 состоится Гала -концерт и церемония награждения в номинациях «Сольное вокальное академическое исполнительство» и «Искусство ансамбля» – по три призовых места.