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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Воскресенье, 27 октября 2024 12:34
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В СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 27 октября 2024. Абхазия-Информ.  В Абхазской государственной филармонии пройдёт Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба. Мастер-классы и прослушивания третьего тура состоятся в Сухуме, 28 октября с 13:30. Конкурсные прослушивания 29 и 30 октября с 10:00.

31 октября в 17:00 состоится Гала -концерт и церемония награждения в номинациях «Сольное вокальное академическое исполнительство» и «Искусство ансамбля» – по три призовых места.

Еще один Гала-концерт победителей пройдет 1 ноября в 15:00 в Пицунде.

В этом году международный конкурс оперной певицы Алисы Гицба проходит в формате музыкальной лаборатории.

За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 27 октября 2024 12:39

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