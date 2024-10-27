В СУХУМЕ ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ЛАБОРАТОРИЯ АЛИСЫ ГИЦБА
Сухум. 27 октября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии пройдёт Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба. Мастер-классы и прослушивания третьего тура состоятся в Сухуме, 28 октября с 13:30. Конкурсные прослушивания 29 и 30 октября с 10:00.
31 октября в 17:00 состоится Гала -концерт и церемония награждения в номинациях «Сольное вокальное академическое исполнительство» и «Искусство ансамбля» – по три призовых места.
Еще один Гала-концерт победителей пройдет 1 ноября в 15:00 в Пицунде.
В этом году международный конкурс оперной певицы Алисы Гицба проходит в формате музыкальной лаборатории.
За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.
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