23 МИНИ-ТРАКТОРА ПЕРЕДАЛИ УЧАСТНИКАМ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 2024»

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. В рамках ведомственной целевой программы Мнисельхоза Абхазии «Развитие сельского хозяйства» в 2024 году приобретено 28 мини-тракторов на сумму 22 млн 438 тыс. руб., 111 мотоблоков на сумму 9,9 млн руб. и более 1 300 единиц навесного оборудования.

28 октября состоялась передача 23 мини-тракторов участникам программы. Целевая программа «Развитие сельского хозяйства» осуществляется уже четвертый год.

С 2021 по 2024 год для участников программы приобретено 126 единиц сельскохозяйственной мини-техники: 31 мини-тракторов и 86 мотоблоков, а также 8 тракторных агрегатов.

В 2024 году на участие в программе подали заявки 540 человек. 349 заявок прошли конкурсный отбор. На реализацию целевой программы выделено 133,2 млн руб.

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, рассказывая журналистам о программе поддержки сельского хозяйства, выделил несколько ключевых аспектов. Он отметил, что с 2021 по 2923 год на реализацию программы из республиканского бюджета выделялось по 100 млн рублей, а в этом году – 150 млн руб.

«Мы уже четвёртый год реализуем целевую программу «Развитие сельского хозяйства» и видим хорошую перспективу. Эту программу необходимо продолжать и дальше. Целевая программа находится под контролем руководства страны. Мы думаем, что идём по правильному пути, так как не выдаем участникам программы средства на руки, а сами приобретаем для людей необходимую технику», – сказал Беслан Джопуа.