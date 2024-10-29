В ИНФОЦЕНТРЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА И ГУМАНИТАРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Сухум. 29 октября 2024. Абхазия-Информ. Конференция на тему «Роль цивилизационного подхода и гуманитарной инфраструктуры в формировании многополярного мира» прошла в Инфоцентре президента. Конференция посвящена развитию российско-абхазских двусторонних отношений на уровне вузов и общественных организаций, реализации совместных молодёжных, образовательных и инновационных проектов, обсуждению образа будущего России и Абхазии, цивилизационных аспектов и трендов третьего сектора двух стран, а также возможности участия учёных и студентов абхазских вузов в проекте «Умная цивилизация», реализуемом на базе Российского государственного гуманитарного университета.

В работе конференции участвовали директор Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Кирилл Костин, аналитик Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» Мария Старовойтова, продюсер образовательных проектов Виктория Иванцова, координатор молодежного клуба Российского исторического общества РГГУ Иван Кулаков, руководитель департамента международных отношений АНО «Умная цивилизация» Артур Богачев, представители Совета молодых ученых при президенте Абхазии и Совета молодых дипломатов МИД республики.

С приветственной речью к участникам мероприятия обратилась советник президента Абхазии по вопросам науки Милана Бжания.

«Мы рады, что нашу республику посетили наши коллеги из Российской Федерации. Проект «Умная цивилизация» реализуется с 2020 года и посвящен развитию горизонтальных связей НКО, университетов и инновационных компаний стран БРИКС+», – сказала она.

Бжания сообщила о том, что Совет молодых ученых при Президенте Абхазии и РГГУ проводят совместное исследование о том, как молодёжь Абхазии видит Россию, а молодёжь России видит Абхазию.

«Это очень важно для понимания того, по каким именно направлениям стоит выстраивать сотрудничество в первую очередь и какие именно проекты поддерживать», – подчеркнула она.

Бжания акцентировала внимание и на международном социологическом исследовании на тему: «Образ России и БРИКС в представлении молодежи стран БРИКС». Исследование провели в этом году Центр консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний», РГГУ и АНО «Умная цивилизация» в партнерстве с АНО «Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра».

Результаты исследования показали, что Россию воспринимают наиболее дружественно в странах БРИКС. В связи с этим основная задача расширения горизонтальных связей в гуманитарных областях между молодежными организациями, бизнесом и учебными заведениями направлена именно на это межгосударственное объединение.

В качестве одного из способов решения задачи спикеры рассмотрели помощь по оформлению перспективных проектов, в том числе перевод на русский язык их описания, если речь идет о Бразилии, Индии, Китае и ЮАР.

«У молодых людей много разных идей, но из-за отсутствия опыта полноценная реализация проектов затруднена, особенно этап защиты своих идей», – отметил Иван Кулаков.

Он добавил, что первоначально поддержка перспективных идей действовала только в рамках РГГУ, но всего за полгода удалось выйти на международный уровень.

«Таким образом, мы стали определенным мостиком между грантами и молодежью», – подчеркнул Кулаков.

Спикеры отметили, что проводится большая работа по проведению социологических исследований, событийному программированию и развитию брендов. Кроме того, реализуются программы наставничества для раскрытия лидерского потенциала молодежи. В ходе встречи было также рассказано о различных программах по выделению грантов, требованиях к проектам и его инициаторам.

Об этом сообщает Апсныпресс.