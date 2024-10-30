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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Новости Среда, 30 октября 2024 18:40
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АБХАЗИЯ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Правительства Абхазии и России подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Подпись под документом поставили вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников.

Соглашение не только регулирует вопросы реализации инвестиционных проектов, но и определяет права и обязательства сторон, устанавливает меры поддержки для юридических лиц, занимающихся инвестиционной деятельностью в Абхазии.

«Соглашение позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в экономику республики и тем самым будет способствовать развитию сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха, – пояснил Максим Решетников. – Документ важен ещё и тем, что его действие направлено на развитие обеспечивающей инфраструктуры – объектов газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, транспорта, социальной и цифровой инфраструктуры».

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган, комментируя документ, отметила, что инвестиции играют ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в Абхазии.

«В последнее время в республике наблюдается высокая инвестиционная активность. За 4 года объём инвестиций в основной капитал вырос более, чем в 2,5 раза и превысил 11 млрд рублей. О положительной динамике свидетельствует также рост среднемесячной зарплаты, рост ВВП и собственных доходов бюджета более, чем в два раза, – подчеркнула она. – Важно, что нам удаётся демонстрировать качественно новый подход – мы снижаем уровень государственных и повышаем уровень частных инвестиций. Это качественные изменения, которым будет способствовать межправительственное соглашение, поскольку речь идет об очень крупных инвестициях. Такие инвестиционные проекты будут принципиально менять общую картину занятости в республике».

Процедура вступления в силу данного документа предусматривает обязательную ратификацию в Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 18:47

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