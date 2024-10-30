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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Новости Среда, 30 октября 2024 18:47
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий, которая прошла сегодня в Сухуме. К мероприятию присоединились члены правительства, депутаты Парламента и родственники репрессированных.

Ежегодно 30 октября в Абхазии отмечается День памяти жертв политических репрессий, когда жители страны вспоминают трагические события прошлого и чтут память невинно убиенных.

В годы сталинских репрессий республика понесла огромные потери. Малочисленный абхазский народ оказался на грани этнической катастрофы.

По неполным данным, с июля 1937-го по ноябрь 1938 года в Абхазии репрессировали 2186 человек, из них 748 были расстреляны и 377 бесследно исчезли в тюрьмах.

Из 51 члена Абхазского обкома КП Грузии, избранных на XV Абхазской партконференции в мае 1937 года, было репрессировано и расстреляно 39 человек. Из 120 членов ЦИК Абхазии, избранных в 1936 году, было репрессировано 78 человек. С 1937 по 1942 год была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция Абхазии.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии с 2006 года. Тогда же была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий и одноименная Ассоциация.

Памятник жертвам политических репрессий в Сухуме был установлен в октябре 2011 года в сквере напротив здания Парламента республики. Монумент представляет собой большой камень, опоясанный колючей проволокой. Автор памятника – художник Зураб Тужба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 18:50

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