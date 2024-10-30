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Абхазия Информ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В АВАРИЯХ ПОГИБЛО 35 ЧЕЛОВЕК, РАНЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 141

Новости Среда, 30 октября 2024 18:52
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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В АВАРИЯХ ПОГИБЛО 35 ЧЕЛОВЕК, РАНЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 141

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. В Управлении Госавтоинспекции МВД Республики Абхазия прошло отчетное совещание по итогам работы личного состава ГАИ за девять месяцев текущего года. В совещании принял участие заместитель министра внутренних дел, курирующий работу Госавтоинспекции, полковник милиции Беслан Чкадуа.

За отчетный период в республике зафиксировано 123 ДТП, в результате которых погибло 35 человек, ранения получили 141. Наибольшее число ДТП совершаются в Гагсрком и Гудаутском районах. За отчетный период там произошло 48 и 34 дорожно-транспортных происшествий соответственно. При этом, сотрудники Гагсркого отдела ГАИ выявили 9383 нарушения ПДД за девять месяцев, а личный состав Госавтоинспекции Гудауты выявил 3603 нарушения. В Гагсрком районе за 9 месяцев выявлено 293 нетрезвых водителя, в то время, как в Гудаутском 154 человека отстранены от управления транспортом в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Такие показатели замминистра Беслан Чкадуа назвал неудовлетворительными. 

Чкадуа указал на необходимость усиления работы ГАИ в городе Сухум. Положительно охарактеризована динамика по улучшению работы сотрудников Госавтоинспекции Очамчыры и Гала.

За отчетный период выявлено и составлено 1934 административных протокола за управление транспортом в нетрезвом состоянии. 1571 человек лишен права управления автотранспортным средством. В суд по вышеуказанному нарушению направлено 378 материалов. Из них 136 человек подвергнуто административному аресту. В этой части работу ГАИ Чкадуа также назвал недостаточной.

Специальный взвод УГАИ выявил за 9 месяцев текущего года 6742 административных правонарушения. С учетом оснащения данного подразделения ГАИ, укомплектованности штата, а также материально-технической составляющей, результаты работы его обозначены как слабые.

По итогам 11 месяцев работы замминистра в сопровождении руководства УГАИ проведет выездные отчетно-плановые совещания. В случае, если картина на местах останется прежней, полковник Беслан Чкадуа не исключил возможность кадровых перестановок.

«У нас в вами одна задача – обеспечение безопасности на наших дорогах, сохранение жизни и здоровья всех участников дорожного движения», – резюмировал он.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 18:53

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