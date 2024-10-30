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Абхазия Информ

НА УЛИЦЕ КОГОНИЯ В СУХУМЕ ПРОВОДЯТСЯ МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Среда, 30 октября 2024 18:54
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НА УЛИЦЕ КОГОНИЯ В СУХУМЕ ПРОВОДЯТСЯ МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме активно ведутся работы по капитальному ремонту улицы Когония, которая долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. По словам местной жительницы Саиды Амичба, эта улица много лет была в плохом состоянии, особенно в дождливую погоду, когда на дороге образовывалась грязь, а в сухую – поднималась пыль.

«Из-за множества ям машины быстро выходили из строя, – рассказывает Саида. –Мы рады, что наконец проводятся такие масштабные работы, каких не было последние 30 лет».

Главный инженер Управления капитального строительства Анатолий Бигвава сообщил, что объект включен в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы.

«Протяженность улицы составляет 10 700 м, а сметная стоимость работ – около 96 млн рублей», – отметил Бигвава.

Руководитель подрядной организации «Строймонтаж2» Рустам Цвейба сообщил, что ремонт начался с укладки ливневой канализации и замены старых труб. «Работы стартовали в феврале. Мы установили новую водопроводную магистральную трубу, заменили центральную канализацию и все отводные трубы, установили колодцы и другие необходимые элементы. Также уложили бордюры и брусчатку на площади 4 тыс. кв. м», – добавил Цвейба.

По его словам, все работы будут завершены в течение нескольких дней, что позволит сдать объект с опережением сроков.

«Мы завершим работы на месяц раньше запланированного», – отметил он.

Местные жители с энтузиазмом наблюдают за обновлением улицы.

«Мы с нетерпением ждем завершения ремонта, так как новые условия заметно улучшат качество жизни», – подчеркнула Саида Амичба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 18:59

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