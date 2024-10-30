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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Среда, 30 октября 2024 19:04
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, председатель Национального банка Беслан Барателия и заместитель руководителя Дорожного фонда Виталий Цвижба.

В соответствии с повесткой дня заседания депутаты рассмотрели и приняли решение вынести на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия за 2024 год».

Далее был рассмотрен проект закона «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Он направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Затем участники заседания обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот», целью которого является предотвращение обесценивания ранее выпущенных Банком Абхазии памятных монет и банкнот в результате дополнительной эмиссии. Законопроектом предлагается установить запрет на дополнительную эмиссию ранее выпущенных памятных монет и банкнот свыше первоначально заявленного тиража.

В рамках заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Национальном Банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)». Законопроект направлен на реформирование и укрепление банковской системы Республики Абхазия через внедрение механизмов контроля за распределением и освоением централизованных кредитных ресурсов, а также на приведение норм действующего законодательства в соответствие с Конституцией Республики Абхазия и на повышение профессионализма в управлении банковской системой.

Комитетом были приняты решения вынести все рассмотренные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 19:07

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