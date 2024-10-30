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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Новости Среда, 30 октября 2024 20:18
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УТВЕРЖДЕНЫ ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии Кабинет министров одобрил проект закона «О Республиканском бюджете на 2025 год».

Общий объем Госбюджета утвержден по доходам в сумме 17 359 347,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 17 468 879,6 тыс. рублей.

В эту сумму входит и финансовую помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – в размере 3 862 775,5 тыс. рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 годы – в сумме 1 155 000,0 тыс. рублей и на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы – в сумме 100 500,0 тыс. рублей.

Установлен размер дефицита Республиканского бюджета на 2025 год в сумме 109 531,9 тыс. рублей. 

Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2026 года устанавливается в размере 650 млн рублей, а верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам – 926 млн 381,3 тыс. рублей.

Программу республиканского внутреннего заимствования на 2025 год предлагается утвердить в сумме 650 млн руб.

На погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Россией Абхазии, предлагается направить 90 млн 783,4 тыс. рублей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 20:30

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