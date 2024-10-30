ИЗМЕНЕНА СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Правительство внесло изменения в Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года № 234 «О введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия», изложив подпункты 1-4 в следующей редакции:

1) акцизная марка образца 2016 года на ввозимую алкогольную продукцию (90x26 мм на самоклеящейся основе) – 1,45 руб.;

2) акцизная марка образца 2016 года на производимую в Республике Абхазия алкогольную продукцию (90x26,5 мм на офсетной основе) – 1,15 руб.; (90x26 мм на самоклеящейся основе) – 1,15 руб.;

3) акцизная марки образца 2016 года на ввозимые табачные изделия (63x21 мм на самоклеящейся основе) – 1,15 руб.

4) акцизная марка на ввозимые табачные изделия (44x20 мм на офсетной основе) – 1,15 руб.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 ноября 2024 года.