 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗМЕНЕНА СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Новости Среда, 30 октября 2024 20:31
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗМЕНЕНА СТОИМОСТЬ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Правительство внесло изменения в Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 декабря 2016 года № 234 «О введении в действие акцизных марок образца 2016 года на алкогольную продукцию и табачные изделия», изложив подпункты 1-4 в следующей редакции:

1) акцизная марка образца 2016 года на ввозимую алкогольную продукцию (90x26 мм на самоклеящейся основе) – 1,45 руб.;

2) акцизная марка образца 2016 года на производимую в Республике Абхазия алкогольную продукцию (90x26,5 мм на офсетной основе) – 1,15 руб.; (90x26 мм на самоклеящейся основе) – 1,15 руб.;

3) акцизная марки образца 2016 года на ввозимые табачные изделия (63x21 мм на самоклеящейся основе) – 1,15 руб.

4) акцизная марка на ввозимые табачные изделия (44x20 мм на офсетной основе) – 1,15 руб.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 20:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНЫ ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2025 ГОД УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.