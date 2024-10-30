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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Новости Среда, 30 октября 2024 20:43
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УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил бюджеты шести государственных внебюджетных фондов на 2025 год.

Общий объем доходов бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. составит 258 937,8 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета фонда – 258 937,8 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета Пенсионного фонда утвержден в сумме 1 882 796,5 тыс. руб. и общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 882 796,5 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета Фонда репатриации утвержден в сумме 385 130,1 тыс. руб. и общий объем расходов в сумме 385 130,1 тыс. руб.

Доходы и расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования – 90 млн 571,3 тыс. руб.

Доходы и расходы бюджета Фонда социального страхования и охраны труда – 232 млн 475,9 тыс. руб.

При этом устанавливается максимальный размер пособий за полный календарный месяц, который не может превышать:

– по временной нетрудоспособности – 22 670 рублей;

– по беременности и родам – 30 300 рублей.

Доходы и расходы бюджета Дорожного фонда - 160 млн руб.  

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 21:09

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