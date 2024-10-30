 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРИ ПОЖАРА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 30 октября 2024 21:21
Оцените материал
(0 голосов)
ТРИ ПОЖАРА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Накануне произошли возгорания в селе Гечрипш, а также два пожара в Пицунде.

В селе Гечрипш загорелся частный одноэтажный жилой дом. К приезду сотрудников ПСО по охране Гагского района жилище было полностью охвачено огнем. По словам хозяйки дома пожар был обнаружен поздно, соответственно поздно сообщили и пожарным. Несмотря на усилия огнеборцев дом выгорел полностью, пострадавших нет.

В Пицунде в течение вчерашнего дня загорелись два кафе. Одно – кафе «Веранда» – расположено по улице Тополевой. Другое – «Дуглас» – на Кипарисовой аллее. В первом случае выгорели кухня и чердачное помещение, во втором – лишь чердачное помещение.

При пожаре в двух кафе в Пицунде никто не пострадал. На ликвидацию всех трех пожаров в общей сложности были задействованы пять пожарных расчетов ПСО Гагры.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 21:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНЫ БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.