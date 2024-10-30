ТРИ ПОЖАРА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

В селе Гечрипш загорелся частный одноэтажный жилой дом. К приезду сотрудников ПСО по охране Гагского района жилище было полностью охвачено огнем. По словам хозяйки дома пожар был обнаружен поздно, соответственно поздно сообщили и пожарным. Несмотря на усилия огнеборцев дом выгорел полностью, пострадавших нет.

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. Накануне произошли возгорания в селе Гечрипш, а также два пожара в Пицунде.

В Пицунде в течение вчерашнего дня загорелись два кафе. Одно – кафе «Веранда» – расположено по улице Тополевой. Другое – «Дуглас» – на Кипарисовой аллее. В первом случае выгорели кухня и чердачное помещение, во втором – лишь чердачное помещение.

При пожаре в двух кафе в Пицунде никто не пострадал. На ликвидацию всех трех пожаров в общей сложности были задействованы пять пожарных расчетов ПСО Гагры.