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Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Новости Среда, 30 октября 2024 21:22
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СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. На сухумском стадионе «Динамо» состоялась церемония награждения футбольного клуба «Нарт», досрочно завоевавшего золото 31-го чемпионата Абхазии. Церемония прошла перед игрой столичной команды с цандрыпшским «Садзом».

Столичная команда досрочно стала чемпионом за два тура до окончания турнира, обыграв гагрских футболистов со счетом 3:4 в матче 19-го тура 22 октября.

Кубок чемпионам вручил президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 30 октября 2024 21:23

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