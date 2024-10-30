СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Новости Среда, 30 октября 2024 21:22
Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. На сухумском стадионе «Динамо» состоялась церемония награждения футбольного клуба «Нарт», досрочно завоевавшего золото 31-го чемпионата Абхазии. Церемония прошла перед игрой столичной команды с цандрыпшским «Садзом».
Столичная команда досрочно стала чемпионом за два тура до окончания турнира, обыграв гагрских футболистов со счетом 3:4 в матче 19-го тура 22 октября.
Кубок чемпионам вручил президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.