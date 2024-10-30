ДЕЛЕГАЦИЯ ГТК АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ФОРУМЕ
Новости Среда, 30 октября 2024 21:25
Сухум. 30 октября 2024. Абхазия-Информ. В Москве открылся Международный таможенный форум-2024. В его работе принимает участие делегация Государственного таможенного комитета Республики Абхазии во главе с председателем Отаром Хеция.
Деловой форум объединяет экспертов таможенного дела и представителей деловых кругов для обмена опытом и обсуждения новых направлений в сфере внешнеторговой деятельности и таможенного администрирования.
Форум продлится до 31 октября.