КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

Необходимо отметить, что это не первый документ, определяющий условия инвестиционной деятельности в Республике Абхазия. Первый закон, определяющий условия привлечения иностранных инвестиций, был принят в июле 1992 года. Изменения вносились в него в 1994 году и в последующие годы.

С целью формирования в республике благоприятного инвестиционного климата законодательство в сфере инвестиций трансформировалось непрерывно. В 2009 году, после признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия, между странами было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. В 2014 году был принят «Закон об инвестиционной деятельности», который ввел понятия национального инвестора и иностранного инвестора, определял льготы и преференции.

Итоговая редакция проекта межправительственного Соглашения, подписанного сегодня, разработана исходя из логики упомянутого закона и приверженности принципам международного права в сфере инвестиционной деятельности.

Весь каркас, широкий перечень льгот, преференций и содержательная часть Соглашения, по сути, вытекают из норм гражданского и земельного законодательства, закона об особых экономических зонах, базового Закона об инвестиционной деятельности и Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций. Документ аккумулирует в себе все нормы, содержащиеся в перечисленных выше актах, фактически дублируя их. Соглашение закрепляет действующий инвестиционный режим для того, чтобы инвесторам, которые готовы вкладывать в республику значительные средства и реализовывать крупные проекты стоимостью свыше двух миллиардов рублей, были обеспечены гарантии. И в случае, если законодательство республики будет меняться, эти изменения не коснутся тех проектов, которые попадут в государственный реестр.