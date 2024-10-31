ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария. По информации председателя Пенсионного фонда, с января по сентябрь 2024 года на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 1 млрд 108 млн рублей, что на 144 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 1 млрд 133 млн рублей, что на 162 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество получателей пенсий и пособий на 1 октября 2024 года составляет 48 928 человек, что на 2757 человек больше, чем в 2023 году. Получателями доплат к пенсиям являются 13 994 человек, что на 1 716 человек больше, чем в 2023 году. Сумма профинансированных доплат к пенсиям на 1 октября 2024 года составила 308 млн 335 тысяч рублей, что на 69 млн 396 тысяч рублей больше, чем в 2023 году.

С января 2024 года Пенсионный фонд повысил размеры пенсии 11 категориям пенсионеров-инвалидов и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., численностью более 5 000 человек. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет 125 млн 100 тысяч рублей.

С июля 2024 года Пенсионный фонд повысил пенсии отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплаты иностранного государства на 1 000 рублей. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет 180 млн 408 тысяч рублей.

Председатель Пенсионного фонда внес предложение рассмотреть повышение пенсии в 2025 году для этой категории граждан (15 795 человек) еще на 1000 рублей. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составит 189 млн 540 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.