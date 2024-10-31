 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Новости Четверг, 31 октября 2024 17:46
Оцените материал
(0 голосов)
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с председателем Пенсионного фонда Абхазии Денисом Гулария. По информации председателя Пенсионного фонда, с января по сентябрь 2024 года на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 1 млрд 108 млн рублей, что на 144 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января в Пенсионный фонд поступили страховые взносы в сумме 1 млрд 133 млн рублей, что на 162 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество получателей пенсий и пособий на 1 октября 2024 года составляет 48 928 человек, что на 2757 человек больше, чем в 2023 году. Получателями доплат к пенсиям являются 13 994 человек, что на 1 716 человек больше, чем в 2023 году. Сумма профинансированных доплат к пенсиям на 1 октября 2024 года составила 308 млн 335 тысяч рублей, что на 69 млн 396 тысяч рублей больше, чем в 2023 году.

С января 2024 года Пенсионный фонд повысил размеры пенсии 11 категориям пенсионеров-инвалидов и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., численностью более 5 000 человек. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет 125 млн 100 тысяч рублей.

С июля 2024 года Пенсионный фонд повысил пенсии отдельным категориям пенсионеров, граждан Республики Абхазия, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплаты иностранного государства на 1 000 рублей. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет 180 млн 408 тысяч рублей.

Председатель Пенсионного фонда внес предложение рассмотреть повышение пенсии в 2025 году для этой категории граждан (15 795 человек) еще на 1000 рублей. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составит 189 млн 540 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2024 17:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ И РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.