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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Четверг, 31 октября 2024 17:49
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ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. В Федеральной таможенной службе России прошла встреча председателя ГТК Абхазии Отара Хеция с руководителем ФТС РФ Валерием Пикалевым. Руководители таможенных органов двух стран обсудили актуальные вопросы по линии межведомственного сотрудничества, сообщает пресс-служба ГТК.

Основным обсуждаемым вопросом стало ускорение осуществления таможенных операций и сокращение времени проведения таможенного контроля на абхазо-российской государственной границе.

Руководители таможенных служб двух стран выразили готовность продолжить взаимное сотрудничество и оперативное решение возникающих вопросов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 31 октября 2024 17:51

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