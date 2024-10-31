ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум. 31 октября 2024. Абхазия-Информ. В Федеральной таможенной службе России прошла встреча председателя ГТК Абхазии Отара Хеция с руководителем ФТС РФ Валерием Пикалевым. Руководители таможенных органов двух стран обсудили актуальные вопросы по линии межведомственного сотрудничества, сообщает пресс-служба ГТК.
Основным обсуждаемым вопросом стало ускорение осуществления таможенных операций и сокращение времени проведения таможенного контроля на абхазо-российской государственной границе.
Руководители таможенных служб двух стран выразили готовность продолжить взаимное сотрудничество и оперативное решение возникающих вопросов.
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