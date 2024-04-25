НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК
Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации на таможенном посту «Псоу» был досмотрен автомобиль Nissan Teanа, направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию. В багажном отделении машины был обнаружен 51 блок сигарет без марок акцизного сбора РА.
За рулем автомобиля находился гражданин Абхазии Чхартба В.Л. с пассажиром – гражданином Айба Д.З., которому принадлежали вышеуказанные табачные изделия.
Сигареты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.