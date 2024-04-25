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Абхазия Информ

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Новости Четверг, 25 апреля 2024 19:00
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НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации на таможенном посту «Псоу» был досмотрен автомобиль Nissan Teanа, направлявшийся из Российской Федерации в Абхазию. В багажном отделении машины был обнаружен 51 блок сигарет без марок акцизного сбора РА.

За рулем автомобиля находился гражданин Абхазии Чхартба В.Л. с пассажиром – гражданином Айба Д.З., которому принадлежали вышеуказанные табачные изделия.

Сигареты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 19:01

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