Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Спортсмены Абхазии заняли третье общекомандное место на III Кубке мира по версии Всемирного союза каратэ-до Шотокан Казе-Ха. Соревнования проходили в городе Москве, в них участвовали более 350 спортсменов разных уровней. Участвовали представители трех континентов (Европа, Америка и страны Азии: 19 регионов России, Абхазия, Узбекистан, Индия, Мексика, Малайзия и другие. Республика Абхазия была представлена Федерацией каратэ-до Абхазии.

Среди мальчиков 12-13 лет две серебряные медали завоевал Амир Харчилава, Айнар Дочия дошел до четвертьфинала, выиграв три поединка.

Среди девочек 14-15 лет Таисия Клипина заняла второе место (командое ката).

Среди мальчиков 14-15 лет Леон Хаджимба завоевал одну серебряную и две бронзовые медали, Астан Ратия стал вторым (командное ката).

Среди девушек 16-17 лет Ксения Клипина заняла второе место, среди мальчиков в этой же возрастной категории Самвел Казарян завоевал бронзовую медаль, Бадри Бебия дошел до четвертьфинала.

Инал Касландзия прошел международные судейские сборы и получил категорию С (судья национальной категории).

Президент Федерации Каратэ-до Абхазии Ахра Абухба (7 дан), который являлся инспектором этих соревнований, был приглашен в качестве эксперта в Будо-академию (Московский Кодокан), где был тепло принят российскими экспертами боевых искусств.