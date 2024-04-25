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Абхазия Информ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Четверг, 25 апреля 2024 18:48
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РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 25 апреля 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание по подготовке к летнему курортному сезону. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия и его заместители, первый вице-премьер – министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер – министр финансов Владимир Делба, вице-премьер – министр экономики Кристина Озган, министр туризма Теймураз Хишба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Службы государственной безопасности Тимур Ахиба, главы администраций городов и районов, руководители профильных ведомств.

Открывая совещание, глава государства отметил необходимость тщательной подготовки и взаимодействия всех ответственных структур к туристическому сезону.

«У нашей страны большой потенциал, и туризм является одной из приоритетных отраслей экономики, которая обеспечивает существенный вклад в социально-экономическое развитие республики», – подчеркнул Аслан Бжания.

С основным докладом по подготовке к сезону выступил министр туризма Теймураз Хишба. Согласно данным министра, в республике в текущем году ожидается значительное увеличение туристического потока.

«Республику в 2023 году с туристической целью посетило порядка 1,4 млн туристов. По прогнозам туроператов, количество посещений Абхазии в нынешнем году возрастет на 15% - 25%», – сказал Хишба.

Министр также проинформировал присутствующих о том, что количество объектов размещения в Республике Абхазия достигло отметки 1025 единиц, а количество койко-мест – 46275.

Теймураз Хишба детально отчитался о мерах, предпринимаемых для развития туристической отрасли, обозначил сложности в ходе их реализации и указал пути их преодоления.

Развитие туристической отрасли, являющейся одной из ключевых в Абхазии, способствует решению острой проблемы – безработицы.

«Круглогодичная занятость в сфере туризма составляет более 4,5 тысяч человек. В сезон количество людей, работающих в туристической отрасли, возрастает в разы – до 30 тысяч человек», – пояснил министр туризма.

Далее доклады о готовности к курортному сезону представали министр внутренних дел Роберт Киут, министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, главный врач республиканской СЭС Алла Беляева, начальник погранотряда Рустам Латипов, а также главы администраций и городов.

Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся обеспечения безопасности туристов, готовности курортных объектов, увеличения пропускной способности на КПП Псоу, работы служб ЖКХ и другие.

Аслан Бжания подчеркнул важность составления четкого плана обеспечения безопасного и благополучного туристического сезона.

Глава государства положительно оценил готовность ведомств и районных администраций к предстоящему летнему сезону, дал ряд поручений главам и нацелил их на продолжение эффективной работы в данном ключе.

«Развивая туризм и максимально раскрывая уникальные ресурсы нашей природы, и, используя при этом передовые технологии, крайне важно сохранять экологию и минимизировать наносимый окружающей среде вред», – подчеркнул президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 25 апреля 2024 18:54

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