РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. 27 апреля на Республиканском стадионе в городе Сухум пройдет республиканский турнир по легкой атлетике памяти заслуженных тренеров Республики Абхазия. Соревнования состоятся среди спортсменов двух возрастных групп: 2008-2010 годов рождения и 2007 года рождения и старше.
Программа турнира включает бег на 100 и 3000 метров, толкание ядра.
Начало в 10:00.
Главный судья - заслуженный тренер по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта, президент Федерации легкой атлетики Абхазии Лолита Назарс.
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