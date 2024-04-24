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Абхазия Информ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Новости Среда, 24 апреля 2024 16:04
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. 27 апреля на Республиканском стадионе в городе Сухум пройдет республиканский турнир по легкой атлетике памяти заслуженных тренеров Республики Абхазия. Соревнования состоятся среди спортсменов двух возрастных групп: 2008-2010 годов рождения и 2007 года рождения и старше.

Программа турнира включает бег на 100 и 3000 метров, толкание ядра.

Начало в 10:00.

Главный судья - заслуженный тренер по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта, президент Федерации легкой атлетики Абхазии Лолита Назарс.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 24 апреля 2024 16:05

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