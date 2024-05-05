ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ В ПЕРВЕНСТВЕ СОЧИ ПО БОКСУ
Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. Завершилось первенство г. Сочи по боксу среди юношей, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум. В них приняли участие около 240 спортсменов из Сочи и Республики Абхазия.
Город Сухум достойно представили спортсмены секции бокса Управления по делам молодежи и спорта, завоевавшие 6 золотых и 2 серебряные медали.
Победители турнира: Сумбат Саакян (35 кг), Артур Саакян (42 кг) победитель в матчевых встречах, Дамей Эминзаде (31 кг), Эдгард Ичмелян (42 кг), Леон Шакая (31 кг), Даниил Микаелян (42 кг).
Серебряными призерами стали Георгий Беридзе (44 кг) и Инал Хурхумал (52 кг).
Тренирует спортсменов Беслан Адлейба.