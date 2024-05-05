ШЕСТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ В ПЕРВЕНСТВЕ СОЧИ ПО БОКСУ

Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. Завершилось первенство г. Сочи по боксу среди юношей, посвященное 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщает Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум. В них приняли участие около 240 спортсменов из Сочи и Республики Абхазия.