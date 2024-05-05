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Абхазия Информ

«СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА Г. СОЧИ ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Воскресенье, 05 мая 2024 20:57
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«СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА Г. СОЧИ ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. В Сочи прошел турнир по баскетболу, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне среди юношей до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 2 команды г. Сочи и 2 команды г. Сухум: «Сухум Спартак», «Сочи СШ № 9», «ДЮСШ игр Крылья Абхазии» и «Сочи СШ №2». Соревнования прошли по круговой системе.

По завершению всех игр, победителями турнира стали игроки команды «Сухум Спартак». Вторая сухумская команда «Крылья Абхазии» заняла второе место, на третьем «Сочи СШ № 9».

Команда победитель была награждена кубком, игроки медалями и грамотами.

Тренер команды победителей «Сухум Спартак» – Джинджолия Дмитрий.

Организатор соревнований – Федерация баскетбола г. Сочи.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 мая 2024 21:00

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