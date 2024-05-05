«СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА Г. СОЧИ ПО БАСКЕТБОЛУ
Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. В Сочи прошел турнир по баскетболу, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне среди юношей до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 2 команды г. Сочи и 2 команды г. Сухум: «Сухум Спартак», «Сочи СШ № 9», «ДЮСШ игр Крылья Абхазии» и «Сочи СШ №2». Соревнования прошли по круговой системе.
По завершению всех игр, победителями турнира стали игроки команды «Сухум Спартак». Вторая сухумская команда «Крылья Абхазии» заняла второе место, на третьем «Сочи СШ № 9».
Команда победитель была награждена кубком, игроки медалями и грамотами.
Тренер команды победителей «Сухум Спартак» – Джинджолия Дмитрий.
Организатор соревнований – Федерация баскетбола г. Сочи.