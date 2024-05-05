 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ К НАЧАЛУ ТУРСЕЗОНА

Новости Воскресенье, 05 мая 2024 21:00
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ К НАЧАЛУ ТУРСЕЗОНА

Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники Министерства туризма Абхазии совместно с СЭС республики продолжают комплексные проверки готовности курортных объектов к началу туристического сезона. На днях проверка была произведена в отеле «Грейс Аква Вилла» в Сухуме.

Начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Инара Бения отметила, что в ходе проверок нарушений выявлено не было.

«Мы посетили новый объект, который за сравнительно небольшой период зарекомендовал себя с положительной стороны на туристическом рынке. В ходе посещения объекта и проведения проверки на соответствие нормам СЭС нарушений выявлено не было», – сказала она.

Бения отметила, что объект полностью отвечает заявленным требованиям.

«Отель предлагает большое количество услуг, направленных на улучшение здоровья гостей, отличается комфортом, идеальной чистотой и прекрасной атмосферой для отдыха», – сказала она.

На прошлой неделе сотрудники Минтуризма и СЭС провели проверку курортно-оздоровительного комплекса «Страна души».

Проверки курортных объектов к туристическому сезону будут продолжаться по всем районам Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 мая 2024 21:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «СУХУМ СПАРТАК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА Г. СОЧИ ПО БАСКЕТБОЛУ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.