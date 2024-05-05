ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КУРОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ К НАЧАЛУ ТУРСЕЗОНА

Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ . Сотрудники Министерства туризма Абхазии совместно с СЭС республики продолжают комплексные проверки готовности курортных объектов к началу туристического сезона. На днях проверка была произведена в отеле «Грейс Аква Вилла» в Сухуме.

Начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Инара Бения отметила, что в ходе проверок нарушений выявлено не было.

«Мы посетили новый объект, который за сравнительно небольшой период зарекомендовал себя с положительной стороны на туристическом рынке. В ходе посещения объекта и проведения проверки на соответствие нормам СЭС нарушений выявлено не было», – сказала она.

Бения отметила, что объект полностью отвечает заявленным требованиям.

«Отель предлагает большое количество услуг, направленных на улучшение здоровья гостей, отличается комфортом, идеальной чистотой и прекрасной атмосферой для отдыха», – сказала она.

На прошлой неделе сотрудники Минтуризма и СЭС провели проверку курортно-оздоровительного комплекса «Страна души».

Проверки курортных объектов к туристическому сезону будут продолжаться по всем районам Абхазии.