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Абхазия Информ

УТВЕРДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 79-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 ГГ.

Новости Воскресенье, 05 мая 2024 20:52
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УТВЕРДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 79-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 ГГ.

Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение об утверждении плана проведения в городе Сухум мероприятий, посвящённых празднованию 79 -й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4 мая в 11:00 акция «Огонь Памяти» – передача огня прошла в Государственном музее боевой славы им. В. Ардзинба.

7 мая в 10:00 на Набережной Махаджиров (площадь перед театром им. С. Чанба) легкоатлетический кросс.

7 мая в 11:00 конкурс рисунков на асфальте на площади перед театром им. С. Чанба (Набережная Махаджиров).

8 мая в 10:00 конкурс среди учащихся школ города Сухум «Смотр строя и песни» у памятника Неизвестному солдату на Набережной Махаджиров.

9 мая – основные праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

8:00 – акция «Огонь Памяти» зажжение вечного огня у памятника Неизвестному солдату;

9:30 – старт велопробега от Государственного музей боевой славы им. В. Ардзинба;

10:30 – торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату. Там же пройдет праздничный митинг и открытие памятника герою Великой Отечественной войны – лётчику Кязыму Агрба;

11:00 – сбор участников акции «Бессмертный полк» в парке у площади Свободы;

12:00 – торжественное прохождение пеших колонн на Набережной Махаджиров у памятника Неизвестному солдату;

12:30 – прохождение участников акции «Бессмертный полк» Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату);

14:00 – любительские турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису пройдут в парке у драмтеатра им. С. Чанба;

14:00 – выставка работ учащихся художественной школы и школы искусств на Набережной Махаджиров у колоннады;

15:00 – праздничный концерт «Великая Победа» на площади перед драмтеатром им. С. Чанба.

План проведения 9 мая 2024 г. акции «Бессмертный полк»

11:00 – сбор участников Площадь Свободы (парк);

11:30 – подготовка и старт колонны ул. Гулиа – пр. Леона;

11:40 – выход на набережную Набережная Махаджиров (колоннада);

12:30 – прохождение у Памятника Неизвестному солдату.

План проведения 9 мая велопробега «Спасибо за Победу!» маршрут: Сухум-Гулрипш-Сухум

9:00 – сбор участников Государственный музей боевой славы им. В. Ардзинба;

9:30 – старт передвижения велоколонны в направлении с. Мачара (Государственный музей боевой славы им. В. Ардзинба – Мемориал, с. Мачара);

11:30 – передвижение велоколонны в направлении г. Сухум (Мемориал, с. Мачара – г. Сухум);

12:40 – окончание акции, возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 мая 2024 20:55

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