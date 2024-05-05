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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО

Новости Воскресенье, 05 мая 2024 20:48
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО

Сухум. 5 мая 2024. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 99, ч. 3 ст. 29 и ч. 1 ст. 217 УК РА, Гумба Амиран Бесланович.

Преступление имело место 03.05.2024 г. в г. Гудаута по ул. Киараз примерно в 11 часов. В результате произошедшей перестрелки потерпевший, житель с. Лыхны Гудаутского района Гунба Р. В. с огнестрельными ранениями доставлен в медучреждение.

Подозреваемый в покушении на убийство водворен в ИВС, в отношении последнего проводятся следственно-оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела проводит прокуратура Гудаутского района.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 мая 2024 20:52

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