БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА СУХУМА БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В ТУРЦИИ
Новости Среда, 24 апреля 2024 16:03
Сухум. 24 апреля 2024. Абхазия-Информ. Баскетбольная команда города Сухум отправилась в Турцию город Кайсери, для участия в международном турнире.
Тренирует команду Николай Гущин.
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