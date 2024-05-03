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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Новости Пятница, 03 мая 2024 14:40
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ИЗЪЯТО НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 3 мая 2024. Абхазия-Информ. У жителя с. Члоу Очамчырского района Микава Звиади Рауливича, 1984 г. р. в результате оперативно-профилактических мероприятий, проводимых на контрольном пункте милиции «Мюссера», изъято незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство.

Запрещенное вещество мужчина хранил при себе в кармане носимых брюк, как установлено экспертами, это сильнодействующий синтетический наркотик «метадон».

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.223 УК РА проводит орган предварительного следствия Гудаутского РОВД. Гражданин Микава на период проведения следственных мероприятий отпущен под подписку о невыезде.

Оперативные мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранимого наркотического средства провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера» МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 03 мая 2024 14:42

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