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Абхазия Информ

В АДЫГЕЕ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АБХАЗСКОГО ПОЭТА

Новости Четверг, 02 мая 2024 22:38
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В АДЫГЕЕ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АБХАЗСКОГО ПОЭТА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Встреча читателей с поэтом из Абхазии Дмитрием Габелиа прошла в Национальной библиотеке в Майкопе. К приезду гостей был специально проведен литературный фестиваль «Строфы на Руфабго», который стал продолжением известного фестиваля абхазо-адыгской поэзии «Рифмы на Рице».

В Майкопе также побывал молодой поэт Абзагу Колбая, из Черкесска приехал Артур Кенчешаов. Приветственное слово передала автор международного проекта «Круговорот поэзии: «Рифмы на Рице», «Чтения на Чегете», «Строфы на Руфабго» поэт, писатель, драматург из Нальчика Зарина Канукова. Во второй день фестиваля стихи звучали на водопадах Руфабго – известном туристическом месте в Адыгее.

В Майкопе гостей встречали журналисты, поэты, деятели культуры, организатором фестиваля «Строфы на Руфабго» выступил Союз женщин Адыгеи.

Ежегодный литературный фестиваль «Рифмы на Рице – 2024» пройдет в Абхазии в октябре.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 22:39

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