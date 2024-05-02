В АДЫГЕЕ ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АБХАЗСКОГО ПОЭТА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Встреча читателей с поэтом из Абхазии Дмитрием Габелиа прошла в Национальной библиотеке в Майкопе. К приезду гостей был специально проведен литературный фестиваль «Строфы на Руфабго», который стал продолжением известного фестиваля абхазо-адыгской поэзии «Рифмы на Рице».

В Майкопе также побывал молодой поэт Абзагу Колбая, из Черкесска приехал Артур Кенчешаов. Приветственное слово передала автор международного проекта «Круговорот поэзии: «Рифмы на Рице», «Чтения на Чегете», «Строфы на Руфабго» поэт, писатель, драматург из Нальчика Зарина Канукова. Во второй день фестиваля стихи звучали на водопадах Руфабго – известном туристическом месте в Адыгее.

В Майкопе гостей встречали журналисты, поэты, деятели культуры, организатором фестиваля «Строфы на Руфабго» выступил Союз женщин Адыгеи.

Ежегодный литературный фестиваль «Рифмы на Рице – 2024» пройдет в Абхазии в октябре.