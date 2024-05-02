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Абхазия Информ

ОБСУЖДАЕТСЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 02 мая 2024 22:17
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ОБСУЖДАЕТСЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ АБХАЗИИ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по культуре, делам молодежи и спорту. Участники заседания обсудили проект положения «О Молодёжном Парламенте при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия».

Инициатива внесения данного положения на рассмотрение Парламентом принадлежит спикеру Лаше Ашуба и председателю Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инару Садзба.

Разработчиками положения о молодежном парламенте являются студент Абхазского государственного университета Илья Чехерия, сотрудники Аппарата Парламента Республики Абхазия Беслан Аршба и Милена Хватландзия. Они представили депутатам подробную информацию о проделанной работе и основное содержание представленного проекта.

В соответствии с положением Молодежный Парламент Республики Абхазия будет являться постоянно действующим, общественным, консультативно-образовательным органом при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия. Он создается в целях развития законотворческой деятельности среди молодежи, продвижения международных, межпарламентских связей и организации взаимодействия молодежи с органами законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия, и органами местного самоуправления.

Авторы проекта предлагают определить сроком полномочий молодежного парламента 3 года. Они считают, что молодежный Парламент должен работать на общественных началах и быть политически нейтральным. Депутаты решили продолжить обсуждение данного проекта положения на следующем заседании Комитета по культуре, делам молодежи и спорту.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 22:19

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