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Абхазия Информ

ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВВОЗ НАРКОТИКА

Новости Четверг, 02 мая 2024 22:13
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ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВВОЗ НАРКОТИКА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Житель Гагрского района привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического средства.

Петикян Андраник Суренович, 1974 г.р., следовал на своем автомобиле через государственную границу и был задержан в зоне таможенного контроля автотранспорта на КПП «Псоу» сотрудниками уголовного розыска Гагрского линейного отдела милиции ЛУВД министерства внутренних дел Абхазии совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета.

В ходе осмотра автомобиля под пластиковой обшивкой порога, со стороны левой водительской двери, сотрудниками милиции был обнаружен полиэтиленовый сверток, внутри которого содержалось еще два бумажных свертка с белым порошкообразным веществом внутри.

Согласно экспертной справке изъятое вещество является наркотическим средством «метадон».

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Петикян по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 224 .1 УК РА проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Подозреваемый содержится под домашним арестом.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 22:15

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