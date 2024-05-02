ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВВОЗ НАРКОТИКА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Житель Гагрского района привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также ввоза на территорию Абхазии наркотического средства.

Петикян Андраник Суренович, 1974 г.р., следовал на своем автомобиле через государственную границу и был задержан в зоне таможенного контроля автотранспорта на КПП «Псоу» сотрудниками уголовного розыска Гагрского линейного отдела милиции ЛУВД министерства внутренних дел Абхазии совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета.

В ходе осмотра автомобиля под пластиковой обшивкой порога, со стороны левой водительской двери, сотрудниками милиции был обнаружен полиэтиленовый сверток, внутри которого содержалось еще два бумажных свертка с белым порошкообразным веществом внутри.

Согласно экспертной справке изъятое вещество является наркотическим средством «метадон».

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Петикян по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 224 .1 УК РА проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Подозреваемый содержится под домашним арестом.

Об этом сообщает сайт МВД.