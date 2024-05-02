 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ МВД ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Новости Четверг, 02 мая 2024 22:10
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ МВД ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В лесном массиве с. Хыпста Гудаутского района в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с представителями Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявлена незаконно действующая ферма по добыче криптовалюты. Оборудование в количестве 22 единиц общей мощностью 55 киловатт/час, принадлежащее временно проживающему в Абхазии гражданину Российской Федерации Борисенко Владиславу Павловичу, конфисковано и помещено на склад Госстандарта.

В Сухумском районе, в с. Нижняя Эшера изъято 5 майнинг-аппаратов. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники районного отдела внутренних дел. Незаконная деятельность по добыче криптовалюты производилась в частном домовладении по ул. Братьев Эзугбая со стороны Кардава Алхаса Валерьевича. Оборудование передано на склад Госстандарта.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 22:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТПП АБХАЗИИ ОРГАНИЗОВАЛА «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ» ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВВОЗ НАРКОТИКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.