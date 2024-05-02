СОТРУДНИКИ МВД ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В лесном массиве с. Хыпста Гудаутского района в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел совместно с представителями Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявлена незаконно действующая ферма по добыче криптовалюты. Оборудование в количестве 22 единиц общей мощностью 55 киловатт/час, принадлежащее временно проживающему в Абхазии гражданину Российской Федерации Борисенко Владиславу Павловичу, конфисковано и помещено на склад Госстандарта.