ТПП АБХАЗИИ ОРГАНИЗОВАЛА «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Абхазии в преддверии светлого праздника Пасхи, организовала традиционную, IX-ю выставку-ярмарку «Праздник сладости». Мероприятие проходило в парке Свободы – в Сухуме, в красиво оборудованном павильоне. Несмотря на плохую погоду, посетителей было очень много, при этом многие прошли с детьми, которые с восторгом рассматривали представленные сладости.

На ярмарке, в которой приняли участие как именитые, так и начинающие кондитеры, индивидуальные предприниматели и просто домашние пекари, можно было не только попробовать, но и приобрести расписные куличи и творожные паски, пряники и печенье, торты и пирожные, изделия из шоколада, сухофрукты, различные пироги, пасхальный декор и многого другого кондитерского изыска. Все это было красиво и празднично оформлено.

Праздничное настроение создавал скрипач Александр Мишенькин.

Жители и гости столицы имели возможность проголосовать за понравившегося им участника ярмарки в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победителем была признана домашний кондитер Сандра Абрамян, которая представила на ярмарке оригинально украшенные куличи, торты, паски, рулеты, шоколадные яйца и многое др.

Победителю пасхальной ярмарки «Праздник сладости», от Торгово-промышленной палаты Абхазии, в качестве поощрения предоставлен обучающий трёхдневный авторский курс от Мигеля Гуарро, в Шоколадной академии России, который будет проходить с 17 по 19 июня в Москве.

Пасхальная ярмарка – это отличная возможность не только познакомиться с пасхальными традициями, но и приобрести всё необходимое к Пасхе, считают ее в ТПП.

Традиция проведения таких мероприятий будет продолжена.