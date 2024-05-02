Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. 4 мая в Очамчыре состоится шестой тур чемпионатов Абхазии по волейболу среди женских и мужских команд. Среди женских команд «Сухум» встретится с командами «Ткуарчал» и «Агудзера». Среди мужских команд «Пицунда» сыграет с «Очамчырой», а «Сухум» с «Динамо». Матчи начнутся в 10:30.