В ОЧАМЧЫРЕ СОСТОИТСЯ ШЕСТОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТОВ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. 4 мая в Очамчыре состоится шестой тур чемпионатов Абхазии по волейболу среди женских и мужских команд. Среди женских команд «Сухум» встретится с командами «Ткуарчал» и «Агудзера». Среди мужских команд «Пицунда» сыграет с «Очамчырой», а «Сухум» с «Динамо». Матчи начнутся в 10:30.
Чемпионат стартовал 6 апреля в Сухуме. В соревнованиях принимают участие девять мужских и шесть женских команд.
В чемпионате среди мужских команд принимают участие следующие команды: «РДЮСШ», «Гагра», «Агудзера», «Сухум», «Ачандара», «Очамчыра», «Пицунда», «Спартак» и команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
В чемпионате среди женских команд участвуют: «Пицунда», «Агудзера», «Гудаута ДЮСШ», «Ткуарчал», «Гудаута» и «Сухум».