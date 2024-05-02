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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРЕ СОСТОИТСЯ ШЕСТОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТОВ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Новости Четверг, 02 мая 2024 18:03
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В ОЧАМЧЫРЕ СОСТОИТСЯ ШЕСТОЙ ТУР ЧЕМПИОНАТОВ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. 4 мая в Очамчыре состоится шестой тур чемпионатов Абхазии по волейболу среди женских и мужских команд. Среди женских команд «Сухум» встретится с командами «Ткуарчал» и «Агудзера». Среди мужских команд «Пицунда» сыграет с «Очамчырой», а «Сухум» с «Динамо». Матчи начнутся в 10:30.

Чемпионат стартовал 6 апреля в Сухуме. В соревнованиях принимают участие девять мужских и шесть женских команд.

В чемпионате среди мужских команд принимают участие следующие команды: «РДЮСШ», «Гагра», «Агудзера», «Сухум», «Ачандара», «Очамчыра», «Пицунда», «Спартак» и команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

В чемпионате среди женских команд участвуют: «Пицунда», «Агудзера», «Гудаута ДЮСШ», «Ткуарчал», «Гудаута» и «Сухум».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 18:05

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