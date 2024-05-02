ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ CONIFA ПЕРЕНЕСЕН НА 2025 ГОД
Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 перенесен на 2025 год.
«Мы с сожалением сообщаем, что чемпионат мира по футболу ConIFA 2024 года переносится на 2025 год. Это решение было принято после тщательных обсуждений с принимающей стороной – Курдистаном и потенциальными командами-участницами», – говорится в сообщении организаторов чемпионата.
В связи с продолжающимися конфликтами и политической нестабильностью в регионе, окружающем Курдистан, ряд членов ConIFA выразили обеспокоенность по поводу безопасности.
Чемпионат мира должен был пройти с 25 июня по 6 июля 2024 года в иракском Курдистане.