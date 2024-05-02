В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Во исполнение поручений президента Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам состояния центральной автомагистрали «Псоу – Ингур», в целом дорожной инфраструктуры и первоочередных меры по изменению ситуации.

На совещании с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, заместителя гендиректора РУП «Абхазавтодор» Тенгиза Таркил, заместителя председателя Дорожного фонда Виталия Цвижба было отмечено, что дефицит бюджетных средств не позволяет на данном этапе устранить все недостатки, отмеченные в акте обследования магистрали, проведенного министерством внутренних дел.

В этой связи и с учетом наступающего курортного сезона премьер-министр поручил подготовить перечень ремонтно-восстановительных и благоустроительных работ, включающих нанесение дорожной разметки, выполнение которых необходимо в первую очередь.