 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 02 мая 2024 17:56
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Во исполнение поручений президента Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по вопросам состояния центральной автомагистрали «Псоу – Ингур», в целом дорожной инфраструктуры и первоочередных меры по изменению ситуации.

На совещании с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, заместителя гендиректора РУП «Абхазавтодор» Тенгиза Таркил, заместителя председателя Дорожного фонда Виталия Цвижба было отмечено, что дефицит бюджетных средств не позволяет на данном этапе устранить все недостатки, отмеченные в акте обследования магистрали, проведенного министерством внутренних дел.

В этой связи и с учетом наступающего курортного сезона премьер-министр поручил подготовить перечень ремонтно-восстановительных и благоустроительных работ, включающих нанесение дорожной разметки, выполнение которых необходимо в первую очередь.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 17:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОЛЛЕКТИВУ ИМНС РА ПО ГАЛСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ CONIFA ПЕРЕНЕСЕН НА 2025 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.