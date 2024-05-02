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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ ИМНС РА ПО ГАЛСКОМУ РАЙОНУ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Новости Четверг, 02 мая 2024 17:52
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Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В связи с переходом на новую должность Пилия Арсена, коллективу ИМНС РА по Галскому району представлен новый руководитель – Джопуа Нарсоуа, назначенный на должность приказом Министрества от 29 апреля 2024 года.

Министр Михаил Габелия выразил надежду на плодотворную деятельность и пожелал новому руководителю и коллективу инспекции успехов в реализации поставленных задач.

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