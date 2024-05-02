Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В связи с переходом на новую должность Пилия Арсена, коллективу ИМНС РА по Галскому району представлен новый руководитель – Джопуа Нарсоуа, назначенный на должность приказом Министрества от 29 апреля 2024 года.

Министр Михаил Габелия выразил надежду на плодотворную деятельность и пожелал новому руководителю и коллективу инспекции успехов в реализации поставленных задач.