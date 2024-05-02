ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. В нем приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и главный санитарный врач Алла Беляева.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», который направлен на создание государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства Республики Абхазия о государственном пенсионном обеспечении.

Далее участники заседания рассмотрели проект закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и связанный с ним проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», которые были приняты в первом чтении 25 декабря 2023 года. Законопроект «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней. Данный проект закона, по мнению его авторов, обеспечит эффективную реализацию мероприятий, направленных на предупреждение, снижение и ликвидацию инфекционных заболеваний путем проведения профилактических прививок.

Комитетом было принято решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять все рассмотренные законопроекты во втором чтении.