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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Четверг, 02 мая 2024 17:46
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. В нем приняли участие министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и главный санитарный врач Алла Беляева.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», который направлен на создание государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства Республики Абхазия о государственном пенсионном обеспечении.

Далее участники заседания рассмотрели проект закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и связанный с ним проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», которые были приняты в первом чтении 25 декабря 2023 года. Законопроект «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней. Данный проект закона, по мнению его авторов, обеспечит эффективную реализацию мероприятий, направленных на предупреждение, снижение и ликвидацию инфекционных заболеваний путем проведения профилактических прививок.

Комитетом было принято решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять все рассмотренные законопроекты во втором чтении.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 17:48

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