СТИЛИЗОВАННЫЙ ПОД 70-Е ГОДЫ ПОЕЗД ТУАПСЕ – ГАГРА ВОЗОБНОВИЛ ПОЕЗДКИ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Туристический поезд «Сочи» курсирует между Краснодарским краем и Абхазией каждый день, кроме вторников. Из Туапсе туристический поезд отправляется в 4:20, делает остановку в Сочи в 6:31 и в 9:45 прибывает в Гагру. Из Абхазии поезд выезжает в 19:40, останавливается в Сочи в 22:46 и прибывает в Туапсе в 1:05.

В составе туристического поезда есть обзорный вагон с фотографиями и вагон-ресторан с блюдами абхазской кухни. Во время путешествия пассажиры смогут увидеть достопримечательности: озеро Рица, водопады, горы, ущелья и Юпшарский каньон.

Туристический поезд «Сочи» будет курсировать в Абхазию до 7 октября, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.