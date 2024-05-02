МЭР СТОЛИЦЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА РЯДЕ ОБЪЕКТОВ

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба совершил инспекционную поездку по столице – по местам, где ведутся ремонтные работы. В микрорайонах Турбаза и Синоп по республиканской трассе и вдоль железнодорожного полотна приводится в порядок территория, обрезают сухостой и подрезаются зеленые насаждения – деревья и кустарники. Работами занимается МУ «Благоустройство» Администрации Сухума при поддержке Управления железной дороги.

На средства Администрации Сухума проводятся ремонтные работы в СШ №14. Полностью заменена крыша учебного заведения. Так получилось, что буквально за три дня до завершения работ ливень затопил четыре класса верхнего этажа одного крыла здания. Администрация города взяла на себя ремонт этих классов, а также класса абхазского языка на третьем этаже.

Капитально ремонтируется спортзал школы. Здесь обновляется всё – от пола и стен до проводки, также пристроены дополнительные раздевалки для мальчиков и девочек. До полного завершения ремонта остались отделочные работы.

Директор школы Рита Бения заметила, что с вводом в эксплуатацию спортзала школы он будет функционировать и после основного учебного времени, так как есть запрос на открытие и посещение дополнительных секций.

Глава столицы побывал и на белом мосту через реку Басла. Директор «Горстройпроекта» рассказал, что проведены работы по очистке и расширению русла, а также по укреплению берега реки Басла, чтобы избежать сезонных наводнений. Беслан Эшба напомнил директору «Благоустройства» о поручении отремонтировать и сам белый мост.

Мэр Беслан Эшба посетил фуникулер. Находясь в городе у моря, у жителей и гостей Сухума есть возможность всего за пять минут очутиться в горах. Сухумская гора изобилует растительностью, а с высоты открывается красивый вид. Администрация Сухума провела масштабные ремонтно-восстановительные работы к 30-летию Победы. На верхней смотровой площадке завершены работы по благоустройству и укладке брусчатки. Но остается сложный участок дороги перед площадкой, который решено забетонировать для долговечности.

К восстановлению фонтана на сухумской горе подошли скрупулезно. Ремонтные работы превратились в реставрационные, заметил Астамур Пипия. Он доложил мэру, что построена новая насосная для бесперебойной подачи воды. Сам фонтан покрасят влагостойкой краской – белой, как и раньше, также предусмотрена подсветка.

Администрация Сухума проводит ремонтно-восстановительные работы в городской клинической больнице. Здесь запланирован большой объем работ – по замене кровли, установке лифта и многое другое. Глава столицы осмотрел ход работ. На завершающей стадии ремонт приемного покоя. Ремонт в рентген-кабинете в самом разгаре.

Мэр отметил, что темп работ хороший, и наказал не сбавлять его.

На средства столичной администрации проводится ремонт в детском саду «Апра». Ранее здесь была заменена кровля и окна. Сейчас идет ремонт помещений на втором этаже, где воспитывается младшая группа. Для удобства персонала сюда же будет перенесена кухня.

На отрезке проспекта Аиааира от моста через реку Адзяпш в сторону Маяка долгие годы дорожное полотно отсутствовало. Администрация откликнулась на обращение жителей и забетонировало дорогу протяженностью почти полкилометра. Ширина дороги 8 метров. На ремонтные работы выделено более 9 миллионов рублей.

Улица Ардзинба на пересечениях с улицами от Агумава до Титова будет в ближайшее время заасфальтирована. Сейчас идет монтаж бордюров. Благоустройство дорожного полотна протяжностью 850 метров обойдется в 30 миллионов 800 тысяч рублей.

Об этом сообщает сайт столицы.