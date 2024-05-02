ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ПЛЕНЭР «ФЕНИКС»

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ. В здании на улице Пушкина в Сухуме, отведенном под Национальную картинную галерею, состоялась отчетная выставка работ участников Международного арт-пленэра «Феникс», проводившегося с 24 по 29 апреля.

На выставке представлено около 60 работ студентов и преподавателей Абхазского госуниверситета и гостей – художников из России и Беларуси. По словам декана факультета искусств АГУ Нугзара Логуа, выставка была организована в поддержку Национальной картинной галереи, фонды которой сгорели при пожаре в здании Союза художников Абхазии 21 января 2024 года.

«Это первая выставка после пожара. К нам приехали делегации из Беларуси и России. Они откликнулись на нашу беду и стараются поддержать нас. Мы рады тому, что расширяются наши контакты с коллегами из России и Беларуси», – сказал он.

По две работы участников международного пленэра будут храниться на базе факультета искусств в Абхазском госуниверситете. Затем планируется сформировать комиссию на уровне министерства культуры республики и отобрать лучшие картины для будущей Национальной картинной галереи.

«Так мы начинаем возрождаться. Мы благодарны всем, кто поддержал нас», – сказал Логуа.

Присутствовавший на выставке глава столичной Администрации Беслан Эшба, обращаясь к гостям, сказал, что проведение таких выставок сближает, знакомит, укрепляет дружбу, и поднимает на более высокий уровень наше искусство. Участники пленэра работали в разных городах Абхазии – Сухуме, Гагре, Новом Афоне, Очамчыре, а также в селе Лыхны Гудаутского района.

Международный арт-пленэр «Феникс» был организован факультетом искусств Абхазского госуниверситета совместно с международным объединением независимых художников «Апсны-арт» и при поддержке МКДЦ «Дом Москвы».