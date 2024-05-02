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Абхазия Информ

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ МИРРА ХОТЕЛАШИВИЛИ-ИНАЛ-ИПА

Новости Четверг, 02 мая 2024 17:24
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УШЛА ИЗ ЖИЗНИ МИРРА ХОТЕЛАШИВИЛИ-ИНАЛ-ИПА

Сухум. 2 мая 2024. Абхазия-Информ.  Ушла из жизни ученый, заслуженный работник культуры Абхазии Мирра Хотелашивили-Инал-Ипа. Мирра Константиновна внесла неоценимый вклад в развитие археологического фонда музея и вела работу как по нумизматике античного и средневекового периодов истории, так и по фонду драгоценных металлов, также участвовала в археологических экспедициях, в раскопках дольменов и работала в отряде, проводившем раскопки в Сухумской крепости. Мирра Хотелашвили – автор более 50 научных работ по археологии, искусству, культуре и этнографии Абхазии. В разные годы она была научным сотрудником отдела фондов Абхазского госмузея, отдела археологии АбИГИ, главным хранителем в Госмузее.

Мирра Константиновна Хотелашвили (Инал-Ипа) родилась 5 декабря 1928 года в Тбилиси. В 1951 году окончила субтропический факультет ГИСХа в Тбилиси. По распределению была направлена на работу в управление сельского хозяйства Гулрыпшского райисполкома.

В Абхазии она познакомилась с научным сотрудником Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Шалвой Денисовичем Инал-Ипа (1916–1995). В январе 1952 года они соединили свои судьбы. Шалва Денисович привил ей глубокий интерес к истории, этнографии и археологии Абхазии. С конца 50-х гг. Мирра Константиновна активно участвует в нескольких археологических экспедициях. В последующие годы она полностью посвящает себя истории и археологии Абхазии.

В 1974 году получает второе образование – оканчивает исторический факультет Сухумского педагогического института им. А.М. Горького.

В течение 60-70-х гг. принимала участие в научных экспедициях под руководством таких археологов, как Лев Соловьев, Георгий Шамба, Михаил Гумба, работая в экспедициях в Холодном гроте, в Эшерах, на Сухумской крепости и др. С 1960 по 1968 гг. работала научным сотрудником отдела фондов Абхазского государственного музея, а с 1968 по 1971 годы – в отделе археологии Абхазского научно-исследовательского института языка, литературы и истории.

В 1971 году была переведена в Абхазский госмузей главным хранителем.

С 1972 г. – старший научный сотрудник отдела фондов.

С 1977 г. руководила экспозиционным отделом археологии, включающим в себя 5 залов.

С 2015 г. – главный научный консультант Госмузея. За все эти годы Мирра Константиновна провела в музее масштабную работу по описанию и систематизации различных археологических коллекций, по инвентаризации нумизматического материала (6 500 единиц), а также по изделиям из драгоценных металлов.

Ею были заведены четыре специальные сейфовые инвентарные книги – по золотым монетам, по предметам из чистого золота, по изделиям, содержащим золото и по изделиям из чистого серебра. В течение десятилетий она была неизменным консультантом по нумизматике, археологии и истории Абхазии для молодых абхазских исследователей, а также для приезжающих из-за рубежа ученых.

По эскизам Мирры Константиновны впервые была подготовлена полная экспозиция средневековой истории Абхазии (1972 г.).

Во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. Мирра Константиновна Инал-Ипа вместе с директором музея Александром Миктатовичем Тария и некоторыми другими сотрудниками приложила максимум усилий для спасения музея с его ценнейшими экспонатами и коллекциями от разграбления.

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Шалва Денисович Инал-Ипа и Мирра Константиновна Хотелашили, несмотря на постигшее их горе – гибель сына, талантливого ученого-физика Адгура Инал-Ипа, продолжали заниматься научной работой.

Мирра Константиновна помогала супругу. Шалва Денисович Инал-Ипа последние два года очень интенсивно работал, он дополнял и готовил к переизданию ряд книг, прежде всего «Вопросы этнокультурной истории Абхазии», в которую он включил много новых материалов.

По договору с Адыгским институтом гуманитарных исследований он готовил к изданию фундаментальный труд «Антропонимия абхазов» и работу о князе Инале.

Мирра Константиновна Хотелашвили-Инал-Ипа является автором более 50 научных работ по археологии, истории, искусствоведению, нумизматике и этнографии Абхазии.

«Книга для чтения по истории Абхазии», изданная в 2010 г. на абхазском языке, стала важным подспорьем для учителей истории абхазских школ. В 2020 году книга была дополнена и переиздана. Мирра Константиновна участница многих научных конференций.

В 1984 г. награждена медалью «Ветеран труда», в 2006 г. – орденом «Ахьдз-апша» III степени.

В 2016 г. она была удостоена звания «Почетный доктор Академии наук Республики Абхазия».

Прочитано 18 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2024 18:15

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