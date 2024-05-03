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Абхазия Информ

ОКОЛО ШЕСТИ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УНИЧТОЖЕНО В 2023 ГОДУ

Новости Пятница, 03 мая 2024 14:43
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ОКОЛО ШЕСТИ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УНИЧТОЖЕНО В 2023 ГОДУ

Сухум. 3 мая 2024. Абхазия-Информ. Начальник Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Абхазии Руслан Дбар отчитался перед министром внутренних дел Робертом Киут о проделанной работе по уничтожению наркотических средств. Всего сотрудниками ЭКЦ в 2023 году уничтожено 5 килограммов 897 граммов наркотических средств и 852 корня наркосодержащих растений.

Уничтожение наркотиков происходит под контролем комиссии – представителей Парламента, Генеральной прокуратуры, СГБ, Минздрава, Госкомитета по экологии и охране природы, Общественной палаты Абхазии.

Дбар доложил, что основанием для уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотиков являются вступивший в законную силу приговор (постановление, определение) суда, постановление прокурора, следователя или органов дознания о прекращении или об отказе в возбуждении дела после истечении срока на обжалование.

Роберт Киут отметил необходимость слаженной работы Центра, подчеркнув, что борьба с таким злом, как наркотики, должна и впредь быть бескомпромиссной.

По-прежнему, основными потребляемыми в Абхазии видами наркотиков остаются синтетические средства метадон и мефедрон, наркосодержащие растения мака и конопли, каннабис (марихуанна), а также психотропное вещество прегабалин.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 03 мая 2024 14:45

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