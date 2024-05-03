СТАРТОВАЛ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «EYTSIКӘASHOW»

Сухум. 3 мая 2024. Абхазия-Информ. Первый концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии 2 мая. 14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Танцоры будут соревноваться в командах двух наставников – артиста госансамблей «Шаратын» и «Кавказ» Дениса Инапшба и артиста «Кавказа» Аслана Багапш.

В команду наставника Дениса Инапшба вошли Адамыр Вардания и Гунба Диана, Ражден Гергедава и Ася Арютаа, Инал Инапшба и Лакоя Арина, Сатбей Адлейба и Лана Чанба, Амиран Кайтан и Сабрина Пкин, Паата Хубулава и Рада Тания, Саид Хагба и Милена Тачулия.

В команде Аслана Багапш будут – Тимур и Марианна Туйба, Алан Кацуба и Камилла Жанава, Алан Аухат и Лана Бжания, Адис Агрба и Себина Зекир-оглы, Вадим Чамагуа и Илона Козмава, Тимур Аргун и Эсма Акиртава, Адгур Микая и Илона Зухба.

Eytsikэashow продлится пять месяцев, состоится шесть концертов. На каждом из них дуэты должны будут представить по три номера – абхазский танец, танец одного из народов Кавказа и третий танец «сюрприз».

На суд жюри будут представлены абхазские танцы, в том числе стилизованные, и танцы народов Северного Кавказа в классическом виде.

Оценивать участников Eytsikэashow будут руководители «Шаратына» и «Кавказа» Руслан Бебия и Арвелод Тарба, а также руководитель Госансамбля песни и танца Валерий Тания. К ним присоединятся приглашенный гость с Северного Кавказа, представитель Минкульта и именитые танцоры республики.

Главная цель проекта – популяризация национальных танцев как неотъемлемой части культуры, особенно среди молодежи.

Спонсоры проекта – мобильный оператор «Аквафон», Министерство культуры Абхазии, АГТРК, Госкомитет по репатриации.

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

Второй концерт состоится 30 мая.