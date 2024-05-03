 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «EYTSIКӘASHOW»

Новости Пятница, 03 мая 2024 14:45
Оцените материал
(0 голосов)
СТАРТОВАЛ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «EYTSIКӘASHOW»

Сухум. 3 мая 2024. Абхазия-Информ. Первый концерт танцевального проекта Eytsikәashow прошел в Абхазской госфилармонии 2 мая. 14 пар танцоров борются за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Танцоры будут соревноваться в командах двух наставников – артиста госансамблей «Шаратын» и «Кавказ» Дениса Инапшба и артиста «Кавказа» Аслана Багапш.

В команду наставника Дениса Инапшба вошли Адамыр Вардания и Гунба Диана, Ражден Гергедава и Ася Арютаа, Инал Инапшба и Лакоя Арина, Сатбей Адлейба и Лана Чанба, Амиран Кайтан и Сабрина Пкин, Паата Хубулава и Рада Тания, Саид Хагба и Милена Тачулия.

В команде Аслана Багапш будут – Тимур и Марианна Туйба, Алан Кацуба и Камилла Жанава, Алан Аухат и Лана Бжания, Адис Агрба и Себина Зекир-оглы, Вадим Чамагуа и Илона Козмава, Тимур Аргун и Эсма Акиртава, Адгур Микая и Илона Зухба.

Eytsikэashow продлится пять месяцев, состоится шесть концертов. На каждом из них дуэты должны будут представить по три номера – абхазский танец, танец одного из народов Кавказа и третий танец «сюрприз».

На суд жюри будут представлены абхазские танцы, в том числе стилизованные, и танцы народов Северного Кавказа в классическом виде.

Оценивать участников Eytsikэashow будут руководители «Шаратына» и «Кавказа» Руслан Бебия и Арвелод Тарба, а также руководитель Госансамбля песни и танца Валерий Тания. К ним присоединятся приглашенный гость с Северного Кавказа, представитель Минкульта и именитые танцоры республики.

Главная цель проекта – популяризация национальных танцев как неотъемлемой части культуры, особенно среди молодежи.

Спонсоры проекта – мобильный оператор «Аквафон», Министерство культуры Абхазии, АГТРК, Госкомитет по репатриации.

Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.

Второй концерт состоится 30 мая.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 03 мая 2024 14:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОКОЛО ШЕСТИ КИЛОГРАММОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УНИЧТОЖЕНО В 2023 ГОДУ ПЕРЕСТРЕЛКА В ГУДАУТЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.