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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН БМВ С ТАЙНИКАМИ В КОЛЕСАХ

Новости Четверг, 05 сентября 2024 19:49
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ЗАДЕРЖАН БМВ С ТАЙНИКАМИ В КОЛЕСАХ

Сухум. 5 сентября 2024. Абхазия-Информ. В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств был остановлен автомобиль BMW X5, прибывший на таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни из Абхазии поздно вечером. Иномарку, вызвавшую подозрение, направили на осмотр с применением МИДК, в результате которого таможенники установили наличие в машине посторонних вложений.

«Колеса автомобиля визуально выглядели неестественно, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – В ходе дальнейшего досмотра подозрения подтвердились. С сокрытием от таможенного контроля в передних и задних колесах иномарки пытались провезти 1290 пачек (25800 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS», произведенных в Дубае».

Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки. Сигареты и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Согласно проведенной экспертизе стоимость незаконно ввозимых табачных изделий составила порядка 200 тысяч рублей, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Справка:

С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Таможенные органы наделены полномочиями по полноценному расследованию таких дел.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 05 сентября 2024 19:50

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