ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. Тайное хищение чужого имущества вменяется Тарба Исмету Робертовичу, последний был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД.
При осмотре автомобиля, на котором следовал гражданин Тарба, 1998 г.р., сотрудниками милиции изъято похищенное имущество. Ранее с заявлением о краже поясной сумки с банковской картой и деньгами в сумме 10.000 рублей в дежурную часть Гудаутского райотдела обратился житель Республики Коми.
В отношении Исмета Тарба по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.155 УК РА, возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственное отделение отдела внутренних дел по Гудаутскому району.
Об этом сообщает сайт МВД.
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