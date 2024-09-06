Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. Тайное хищение чужого имущества вменяется Тарба Исмету Робертовичу, последний был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД.

При осмотре автомобиля, на котором следовал гражданин Тарба, 1998 г.р., сотрудниками милиции изъято похищенное имущество. Ранее с заявлением о краже поясной сумки с банковской картой и деньгами в сумме 10.000 рублей в дежурную часть Гудаутского райотдела обратился житель Республики Коми.

В отношении Исмета Тарба по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.155 УК РА, возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственное отделение отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.