 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Пятница, 06 сентября 2024 19:57
Оцените материал
(0 голосов)
ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 6 сентября 2024. Абхазия-Информ. Тайное хищение чужого имущества вменяется Тарба Исмету Робертовичу, последний был задержан сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД.

При осмотре автомобиля, на котором следовал гражданин Тарба, 1998 г.р., сотрудниками милиции изъято похищенное имущество. Ранее с заявлением о краже поясной сумки с банковской картой и деньгами в сумме 10.000 рублей в дежурную часть Гудаутского райотдела обратился житель Республики Коми.

В отношении Исмета Тарба по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.155 УК РА, возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственное отделение отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 06 сентября 2024 19:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН БМВ С ТАЙНИКАМИ В КОЛЕСАХ ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК АВТОМОБИЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.